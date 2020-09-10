У министерства труда России не хватает средств для выплаты пособий по безработице

Напомним, после начала эпидемии коронавируса в стране президент России Владимир Путин увеличил пособие по безработице для всех до максимального уровня в 12,1 тыс. руб. Таким образом, для выплат повышенных пособий потребуется около 185 млрд руб., при этом большая часть заложенных в этом году средств уже израсходована. Поскольку с начала года число безработных в России увеличилось в 5,3 раза, дефицит средств на выплату пособий в 54,3 миллиарда рублей.