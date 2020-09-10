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У министерства труда России не хватает средств для выплаты пособий по безработице

10 сентября 2020, 04:55
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Всего в этом году в России закладывали 130,4 млрд руб. на выплаты пособий по безработице, дефицит бюджетных средств на эти выплаты уже сейчас составляет 54,3 млрд руб.

Напомним, после начала эпидемии коронавируса в стране президент России Владимир Путин увеличил пособие по безработице для всех до максимального уровня в 12,1 тыс. руб. Таким образом, для выплат повышенных пособий потребуется около 185 млрд руб., при этом большая часть заложенных в этом году средств уже израсходована. Поскольку с начала года число безработных в России увеличилось в 5,3 раза, дефицит средств на выплату пособий в 54,3 миллиарда рублей.

В проекте Минтруда сказано, что на выплаты пособий по безработице Роструду в этом году из резервного фонда выделят еще 35,3 миллиарда рублей. Как сообщает ТАСС со ссылкой на министерства, этих денег хватит до середины октября.

По словам Владимира Путина, ситуация на рынке труда в стране по-прежнему остается напряженной. Напомним, в Башкирии пособие по безработице было увеличено в середине июня. На тот момент в республике более 70 тыс. человек получали выплаты. С 1 сентября размер минимального пособия составляет 1725 руб. в месяц, что на 3450 руб. меньше, чем в мае–августе. Кроме того, прекращаются выплаты за каждого несовершеннолетнего ребёнка в размере 3 тыс. руб.

При этом министерство труда решило сократить количество безработных до докризисного уровня уже к 2021 году: за полтора года число официальных безработных должно уменьшиться с 3 млн человек до 0,7 млн. Для этого ведомство разрабатывает дополнительные меры поддержки занятости, открывает курсы профориентации, создает онлайн-стажировки для выпускников.

Подробнее — в материале «Новых известий».

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