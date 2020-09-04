На старейшем фестивале драматургов России прочитают новую пьесу автора из Башкирии

Фестиваль «Любимовка» — независимый некоммерческий коллективный проект российских драматургов, основанный в 1990 году. Конкурс фокусируется на новых пьесах начинающих и признанных русскоязычных авторов, предпочтение отдается произведениям, которые передают уникальное и свежее авторское видение, затрагивают актуальные темы, написаны современным языком и оригинальны по форме. Пьесы, прошедшие отбор, ежегодно представляют профессионалам театра и всем желающим в форме режиссерских читок. В качестве начинающих авторов в свое время здесь представляли свои пьесы Михаил Угаров, Алексей Слаповский, Елена Гремина, Иван Вырыпаев, Олег Богаев, Василий Сигарев, братья Пресняковы, братья Дурненковы, Евгений Гришковец и другие.