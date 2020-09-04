На старейшем фестивале драматургов России прочитают новую пьесу автора из Башкирии

Posted 4 сентября 2020, 08:32
Published 4 сентября 2020, 08:32
Modified 17 октября 2022, 20:29
Updated 17 октября 2022, 20:29
В конкурс фестиваля «Любимовка», который пройдет 5–12 сентября в Москве, вошли 26 пьес драматургов из России, Азербайджана, Болгарии, Украины и Белоруссии. В этом году в силу ограничений, связанных с пандемией коронавируса, прямую трансляцию читки пьес можно будет смотреть на youtube-канале фестиваля, а смонтированные видео с обсуждениями будут появляться, как заявляет оргкомитет, «почти сразу». Программа опубликована на сайте фестиваля.
— «Любимовка» в этом году будет интересная — пьесы собрались как репертуарные, так и экспериментальные, расширяющие горизонты театра. <…> Радуюсь прорывам и успехам рязанца Игоря Витренко и уфимки Екатерины Тимофеевой,— подчеркнул театральный критик Павел Руднев.
Тексты пьес будут опубликованы после завершения фестиваля на сайте.
Фестиваль «Любимовка» — независимый некоммерческий коллективный проект российских драматургов, основанный в 1990 году. Конкурс фокусируется на новых пьесах начинающих и признанных русскоязычных авторов, предпочтение отдается произведениям, которые передают уникальное и свежее авторское видение, затрагивают актуальные темы, написаны современным языком и оригинальны по форме. Пьесы, прошедшие отбор, ежегодно представляют профессионалам театра и всем желающим в форме режиссерских читок. В качестве начинающих авторов в свое время здесь представляли свои пьесы Михаил Угаров, Алексей Слаповский, Елена Гремина, Иван Вырыпаев, Олег Богаев, Василий Сигарев, братья Пресняковы, братья Дурненковы, Евгений Гришковец и другие.
Напомним, в прошлом году Екатерина Тимофеева также попала в конкурс фестиваля «Любимовка» с пьесой «Золото», которая была посвящена экологической катастрофе в Сибае. В 2018 году ее дебютная пьеса «Божья коровка летит на Марс» попала в тройку лидеров-драматургов международного конкурса «Ремарки» в номинации «ПФО» (финал конкурса прошел в Уфе).
Также добавим, что в конкурс «Любимовки»-2020 вошла Марта Райцес (Санкт-Петербург), чья пьеса «Я — кулак. Я — А-н-н-а» была поставлена в 2019 году на камерной сцене Национального молодежного театра им. Мустая Карима. Во внеконкурсной программе — новая пьеса Олжаса Жанайдарова (Москва), по произведению которого в Салаватском драмтеатре поставили спектакль «Беруши», ставший событием минувшего фестиваля «Туганлык».