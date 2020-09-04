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Posted 4 сентября 2020, 08:32

Published 4 сентября 2020, 08:32

Modified 17 октября 2022, 20:29

Updated 17 октября 2022, 20:29

На старейшем фестивале драматургов России прочитают новую пьесу автора из Башкирии

На старейшем фестивале драматургов России прочитают новую пьесу автора из Башкирии

4 сентября 2020, 08:32
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Произведение уфимки, студентки театральной школы Константина Райкина Екатерины Тимофеевой, «7 категорий любви у древних греков» — это ироничная мелодрама о невозможности личного счастья, бесконечном поиске себя и женской идентичности.

В конкурс фестиваля «Любимовка», который пройдет 5–12 сентября в Москве, вошли 26 пьес драматургов из России, Азербайджана, Болгарии, Украины и Белоруссии. В этом году в силу ограничений, связанных с пандемией коронавируса, прямую трансляцию читки пьес можно будет смотреть на youtube-канале фестиваля, а смонтированные видео с обсуждениями будут появляться, как заявляет оргкомитет, «почти сразу». Программа опубликована на сайте фестиваля.

— «Любимовка» в этом году будет интересная — пьесы собрались как репертуарные, так и экспериментальные, расширяющие горизонты театра. <…> Радуюсь прорывам и успехам рязанца Игоря Витренко и уфимки Екатерины Тимофеевой,— подчеркнул театральный критик Павел Руднев.

Тексты пьес будут опубликованы после завершения фестиваля на сайте.

Фестиваль «Любимовка» — независимый некоммерческий коллективный проект российских драматургов, основанный в 1990 году. Конкурс фокусируется на новых пьесах начинающих и признанных русскоязычных авторов, предпочтение отдается произведениям, которые передают уникальное и свежее авторское видение, затрагивают актуальные темы, написаны современным языком и оригинальны по форме. Пьесы, прошедшие отбор, ежегодно представляют профессионалам театра и всем желающим в форме режиссерских читок. В качестве начинающих авторов в свое время здесь представляли свои пьесы Михаил Угаров, Алексей Слаповский, Елена Гремина, Иван Вырыпаев, Олег Богаев, Василий Сигарев, братья Пресняковы, братья Дурненковы, Евгений Гришковец и другие.

Напомним, в прошлом году Екатерина Тимофеева также попала в конкурс фестиваля «Любимовка» с пьесой «Золото», которая была посвящена экологической катастрофе в Сибае. В 2018 году ее дебютная пьеса «Божья коровка летит на Марс» попала в тройку лидеров-драматургов международного конкурса «Ремарки» в номинации «ПФО» (финал конкурса прошел в Уфе).

Также добавим, что в конкурс «Любимовки»-2020 вошла Марта Райцес (Санкт-Петербург), чья пьеса «Я — кулак. Я — А-н-н-а» была поставлена в 2019 году на камерной сцене Национального молодежного театра им. Мустая Карима. Во внеконкурсной программе — новая пьеса Олжаса Жанайдарова (Москва), по произведению которого в Салаватском драмтеатре поставили спектакль «Беруши», ставший событием минувшего фестиваля «Туганлык».

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#Андрей Королев#Культура#Новости#Башкирия#Уфа#Театр
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