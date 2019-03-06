Пьесы уфимских авторов попали в лонг-лист международного конкурса «Ремарка»

- Конкурс «Ремарка» - единственный из конкурсов драматургии, который проводит финал каждый год в новом городе, в непосредственном сотрудничестве с театрами принимающего региона. Таким образом, «Ремарка» в буквальном смысле, открывает авторам двери в театры страны. При проведении финальных читок пьес – победителей, мы работаем не с отдельными режиссерами, которые набирают себе команды, а с постоянными театральными труппами, стараясь задействовать максимальное количество театров города, в котором проходит финал конкурса. Конкурс передаёт пьесы худрукам театров, которые, в свою очередь, сами определяют режиссера, работающего с их труппой. Это позволяет продолжать работу над пьесой уже после завершения конкурса и приводит к созданию полноценных спектаклей, - отмечают организаторы конкурса.