Пьесы уфимских авторов попали в лонг-лист международного конкурса «Ремарка»

Напомним, Екатерина Тимофеева в прошлом году попала в тройку лидеров-драматургов «Ремарки» в номинации «ПФО» с дебютной пьесой «Божья коровка летит на Марс» (финал конкурса прошел в Уфе). Сейчас она учится в Екатеринбургском государственном театральном институте на курсе Николая Коляды. В лонглист конкурса вошли две ее пьесы «Его жена – рыба» и «Эффект Кулешова». Антон Бескоровайный дебютную пьесу «Федор» также написал в 2018 году в рамках обучения на курсе Наталии Мошиной в экспериментальной школе драматургии «Жы-Шы с Ы».
- Конкурс «Ремарка» - единственный из конкурсов драматургии, который проводит финал каждый год в новом городе, в непосредственном сотрудничестве с театрами принимающего региона. Таким образом, «Ремарка» в буквальном смысле, открывает авторам двери в театры страны. При проведении финальных читок пьес – победителей, мы работаем не с отдельными режиссерами, которые набирают себе команды, а с постоянными театральными труппами, стараясь задействовать максимальное количество театров города, в котором проходит финал конкурса. Конкурс передаёт пьесы худрукам театров, которые, в свою очередь, сами определяют режиссера, работающего с их труппой. Это позволяет продолжать работу над пьесой уже после завершения конкурса и приводит к созданию полноценных спектаклей, - отмечают организаторы конкурса.
Всего в длинный список федерального конкурса драматургии «Ремарка» вошло 78 пьес драматургов из России, Казахстана, Польши, Украины, Эстонии, Белоруссии.