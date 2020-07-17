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Posted 17 июля 2020, 04:40

Published 17 июля 2020, 04:40

Modified 17 октября 2022, 20:40

Updated 17 октября 2022, 20:40

Глава Башкирии утвердил порядок выплат в размере 36 тысяч рублей

Глава Башкирии утвердил порядок выплат в размере 36 тысяч рублей

17 июля 2020, 04:40
Фото: Медиахолдинг1Mi.
На портале правовой информации опубликован документ, устанавливающий выплаты медицинским работникам.

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал постановление, регулирующее порядок выплат в 2020 году медицинским сотрудникам частных организаций. Документ опубликован на портале правовой информации и датирован 15-м июлем.

Согласно проекту выплаты будут предоставляться за счет федерального бюджета сотрудникам за особые условия труда и дополнительную нагрузку. В частности, средства положены тем медработникам, которые работали с пациентами с коронавирусом и лицам в группе риска.

Планируется, что сумма выплат будет зависеть от фактически отработанного времени месячной нормы рабочих часов. Приведены и формулы, по которым будет вестись подсчет стимулирующих выплат.

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#Общество#Новости#Радий Хабиров#Выплаты#Страховые выплаты
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