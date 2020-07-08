Радий Хабиров выпустил приказ о выплате 25 тысяч рублей еще одной категории граждан

Posted 8 июля 2020, 14:29
Published 8 июля 2020, 14:29
Modified 17 октября 2022, 20:34
Updated 17 октября 2022, 20:34
Согласно опубликованному приказу, деньги полагаются социальным работникам некоторых учреждений. Выплаты уже были предусмотрены для сотрудников «Республиканского дома ребенка», которые находились на карантине.
Перечень таких социальных работников теперь расширился, в него вошли сотрудники Центра социального обслуживания населения «Семья» в деревне Ирсаево Мишкинского района, а также стационарного отделения Центра социального обслуживания населения «Доверие-К» из села Шарипово Кушнаренковского района.
В документе поясняется, что выплата в размере 25 тысяч рублей положена тем работникам, которые в течение 14 дней работали в социальных государственных или концессионных организациях.