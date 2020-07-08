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Posted 8 июля 2020, 14:29

Published 8 июля 2020, 14:29

Modified 17 октября 2022, 20:34

Updated 17 октября 2022, 20:34

Радий Хабиров выпустил приказ о выплате 25 тысяч рублей еще одной категории граждан

Радий Хабиров выпустил приказ о выплате 25 тысяч рублей еще одной категории граждан

8 июля 2020, 14:29
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Официальный документ о выплатах опубликован 8 июля на портале правовой информации.

Согласно опубликованному приказу, деньги полагаются социальным работникам некоторых учреждений. Выплаты уже были предусмотрены для сотрудников «Республиканского дома ребенка», которые находились на карантине.

Перечень таких социальных работников теперь расширился, в него вошли сотрудники Центра социального обслуживания населения «Семья» в деревне Ирсаево Мишкинского района, а также стационарного отделения Центра социального обслуживания населения «Доверие-К» из села Шарипово Кушнаренковского района.

В документе поясняется, что выплата в размере 25 тысяч рублей положена тем работникам, которые в течение 14 дней работали в социальных государственных или концессионных организациях.

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#Общество#Новости#Радий Хабиров#Выплаты#Страховые выплаты
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