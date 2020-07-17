Больше «тяжелых»: Минздрав Башкирии рассказал о состоянии больных коронавирусом

Также отметим, что в республике за весь период наблюдений зарегистрировано 200 беременных женщин с COVID-19. В ведомстве при этом сообщили, что это лишь предварительные данные. По словам пресс-секретаря Минздрава РБ Софьи Алешиной, «все случаи разные, поскольку состояние зависит от уже имеющихся хронических заболеваний будущей матери».