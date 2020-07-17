Больше «тяжелых»: Минздрав Башкирии рассказал о состоянии больных коронавирусом

Posted 17 июля 2020, 10:04
Published 17 июля 2020, 10:04
Modified 17 октября 2022, 20:40
Updated 17 октября 2022, 20:40
В стационарах Башкирии лечение проходят 243 человека, из них тяжелых — 34, в том числе 8 человек находятся на аппаратах ИВЛ. На амбулаторном лечении — 1393 человека с легкой формой заболевания.
За прошедшие сутки с выздоровлением было выписано 214 человек. Новых случаев смерти не зарегистрировано.
Напомним, сегодня впервые за долгое время существенно увеличилось количество ежедневно регистрируемых больных — на 60 человек. Всего на данный момент известно о 6194 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции.
Также отметим, что в республике за весь период наблюдений зарегистрировано 200 беременных женщин с COVID-19. В ведомстве при этом сообщили, что это лишь предварительные данные. По словам пресс-секретаря Минздрава РБ Софьи Алешиной, «все случаи разные, поскольку состояние зависит от уже имеющихся хронических заболеваний будущей матери».