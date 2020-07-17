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Posted 17 июля 2020, 10:04

Published 17 июля 2020, 10:04

Modified 17 октября 2022, 20:40

Updated 17 октября 2022, 20:40

Больше «тяжелых»: Минздрав Башкирии рассказал о состоянии больных коронавирусом

Больше «тяжелых»: Минздрав Башкирии рассказал о состоянии больных коронавирусом

17 июля 2020, 10:04
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Актуальные данные на 17 июля предоставила пресс-служба ведомства.

В стационарах Башкирии лечение проходят 243 человека, из них тяжелых — 34, в том числе 8 человек находятся на аппаратах ИВЛ. На амбулаторном лечении — 1393 человека с легкой формой заболевания.

За прошедшие сутки с выздоровлением было выписано 214 человек. Новых случаев смерти не зарегистрировано.

Напомним, сегодня впервые за долгое время существенно увеличилось количество ежедневно регистрируемых больных — на 60 человек. Всего на данный момент известно о 6194 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции.

Также отметим, что в республике за весь период наблюдений зарегистрировано 200 беременных женщин с COVID-19. В ведомстве при этом сообщили, что это лишь предварительные данные. По словам пресс-секретаря Минздрава РБ Софьи Алешиной, «все случаи разные, поскольку состояние зависит от уже имеющихся хронических заболеваний будущей матери».

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#Андрей Королев#Общество#Новости#Здравоохранение
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