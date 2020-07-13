Жительница аварийного дома на Руставели из Уфы вышла на пикет у Кремля

«Власти города Уфы и республики Башкортостан не хотят видеть и слышать нас. Я дважды делала видеообращения главе города Ульфату Мустафину с просьбой вмешаться лично и решить нашу проблему. 30 июня я встретила его на международном форуме урбанистики в Уфе, но тогда Ульфат Мустафин сказал, что нашему треснутому дому ничего не угрожает. На мой вопрос, как была допущена выдача разрешения на строительство впритык к треснутой девятиэтажке, он не захотел со мной разговаривать и просто ушел. В этот же день я попыталась поговорить с Радием Хабировым, но, не успев подойти к нему, мне заломили руки полицейские и увели.