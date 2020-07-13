Жительница аварийного дома на Руставели из Уфы вышла на пикет у Кремля

Жительница печально известного уфимского дома на Шота Русатавели, 5, так и не дождавшись встречи с главой Уфы Ульфатом Мустафиным и диалога с руководителем республики Радием Хабировым, выступила с серией одиночных пикетов у Кремля.
В своем видеообращении у кремлевских стен, под бой курантов, она признается, что никакие меры, предпринятые ранее жильцами дома, не повлияли на чиновников Уфы и республики.
Отметим, что среди них были голодовка, видеообращения, крестный ход у здания администрации, а также пикет на коленях.
«Власти города Уфы и республики Башкортостан не хотят видеть и слышать нас. Я дважды делала видеообращения главе города Ульфату Мустафину с просьбой вмешаться лично и решить нашу проблему. 30 июня я встретила его на международном форуме урбанистики в Уфе, но тогда Ульфат Мустафин сказал, что нашему треснутому дому ничего не угрожает. На мой вопрос, как была допущена выдача разрешения на строительство впритык к треснутой девятиэтажке, он не захотел со мной разговаривать и просто ушел. В этот же день я попыталась поговорить с Радием Хабировым, но, не успев подойти к нему, мне заломили руки полицейские и увели.
Судьи Орджоникидзевского района Уфы Чарухина и Сыртланова 2 месяца не принимали наши исковые заявления к рассмотрению, ссылаясь на то, что земельный участок спорный и нам не принадлежит. НА сегодняшний день судьи приняли наши заявления, но убедительными наши доводы для приостановления строительства не считают», - рассказывает Алла Яковлева.
Напомним, Медиакорсеть, как и многие другие СМИ, писала о проблемах этого дома. Местные жители боятся, что их девятиэтажка пострадает во время возведения другой многоэтажки.
Ранее 59-летнюю жительницу аварийного дома на Шота Руставели, 5 Гульнару Зарееву признали нарушившей правила участия в публичных мероприятиях (ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ). Судья принял решение оштрафовать женщину на пять тысяч рублей. Полиция составила на Зарееву протокол как на организатора несанкционированного публичного мероприятия, однако суд переквалифицировал ее нарушение на более мягкое и назначил наказание в размере меньше минимального.
Медиакорсеть ранее также писала об этой акции. Она состоялась 22 июня, участники протеста встали перед городской администрацией на колени с просьбой к сити-менеджеру Ульфату Мустафину поговорить с ними. Активисты заявили, что неоднократно обращались к мэру города, но «он их не видит и не слышит». Предыдущие акции, видеообращения к властям не дали ожидаемого результата.
После акции со своим заявлением выступила и местная администрация. Представители городской власти сообщили, что трещины, которые беспокоят протестующих, появились задолго до строительства и новый дом не имеет к ним никакого отношения.
Позже также выяснилось, что депутат Андрей Носков, глава компании-застройщика ПСК-6, подал в суд на городских активистов и жителей аварийного дома, возмутившись видеороликами, в которых его называют единороссом.
Ранее мы писали о том, что жильцы дома на Руставели в Уфе прошли крестным ходом у мэрии. Жители аварийного дома таким образом пытались обратиться к высшим силам, отчаявшись в помощи чиновников.
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