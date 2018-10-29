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Жителям аварийного барака на Руставели в Уфе предложили варианты расселения

29 октября 2018, 10:11
В минувшие выходные глава Орджоникидзевского района Марат Галиуллин встретился с жителями барака 70/7 по ул. Ш.Руставели и обсудил варианты расселения.

Напомним, согласно постановлению мэра Уфы от 9 марта 2016 года, многоквартирный жилой дом на улице Руставели признан аварийным и подлежащем сносу. Администрация города и ООО «Строительное управление №7 «ПСК-6» заключено соглашение о развитии застроенной территории.

Глава Орджоникидзевского района Марат Галиуллин предложил жителям барака переехать на время расселения в Чрезвычайный фонд. По словам представителя застройщика Виктории Тарасовой, жителям, проживающим по договорам найма, предлагаются варианты расселения в безопасное и комфортное жилье. Собственникам квартиры она предложила денежную компенсацию.

Жители аварийного барака уже сегодня могут поехать и посмотреть новое жилье.

Напомним, ранее здесь обвалилась кирпичная стена и прогнил пол.

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