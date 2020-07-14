В Башкирии новый инфекционный госпиталь полностью заполнен

Радий Хабиров отметил, что строительство госпиталя полностью обошлось в 1,8 млрд рублей, затраты были поделены между региональным и федеральным бюджетом. Всего госпиталь был рассчитан на 383 пациента, но при необходимости там можно разместить 470 коек.