В Башкирии новый инфекционный госпиталь полностью заполнен

По информации руководителя региона, в новом госпитале, который за 55 дней построен в поселке Зубово под Уфой, в настоящий момент забит весь коечный фонд. Радий Хабиров сообщил, что там находятся сейчас 300 больных.
Радий Хабиров отметил, что строительство госпиталя полностью обошлось в 1,8 млрд рублей, затраты были поделены между региональным и федеральным бюджетом. Всего госпиталь был рассчитан на 383 пациента, но при необходимости там можно разместить 470 коек.
"Ъ-Уфа" передает, что трудности с госпитализацией пациентов из-за переполненности возникали еще неделю назад, но минздрав Башкирии прокомментировал, что в среднем по региону заполняемость составляет 13,7%.