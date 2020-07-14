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В Башкирии новый инфекционный госпиталь полностью заполнен

14 июля 2020, 11:39
Фото: Медиахолдинг1Mi
Об этом заявил сам Радий Хабиров на форуме «Защита бизнеса».

По информации руководителя региона, в новом госпитале, который за 55 дней построен в поселке Зубово под Уфой, в настоящий момент забит весь коечный фонд. Радий Хабиров сообщил, что там находятся сейчас 300 больных.

Радий Хабиров отметил, что строительство госпиталя полностью обошлось в 1,8 млрд рублей, затраты были поделены между региональным и федеральным бюджетом. Всего госпиталь был рассчитан на 383 пациента, но при необходимости там можно разместить 470 коек.

"Ъ-Уфа" передает, что трудности с госпитализацией пациентов из-за переполненности возникали еще неделю назад, но минздрав Башкирии прокомментировал, что в среднем по региону заполняемость составляет 13,7%.

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#Новости#Карантин#Алия Фатхиева#Общество
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