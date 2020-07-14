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В мэрии Уфы прокомментировали новости о заражении чиновников коронавирусом

14 июля 2020, 10:39
Фото: doc.contract-center.ru
Вице-мэр столицы Алина Сулейманова рассказала, по какому режиму работает городская администрация.

В Уфе распространились новости о том, что в городской администрации произошла вспышка заболевания коронавирусом. Вице-мэр города Алина Сулейманова прокомментировала новость и рассказала, как в столичной мэрии соблюдаются правила безопасности.

— Мы всегда стараемся принимать документы онлайн, с момента начала пандемии. В наше здание не зайти без маски. Везде установлены санитайзеры. 40 процентов наших сотрудников всех управлений, подразделений, МУПОВ с начала пандемии находятся на удалёнке. Мы меняем наши команды каждые 14 дней. Это позволяет избежать вспышек. Среди сотрудников администрации есть и сегодня те, кто находятся на больничном. Но при этом работа идет в штатном режиме в условия борьбы с Ковид, — отметила она.

Также по словам Алины Сулеймановой, в каждом кабинете городской администрации были установлены специальные бактерицидные рециркуляторы. К слову, стоимость одного такого агрегата варьируется от 9 до 20 тысяч рублей.

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#Новости#Карина Мамаева#Политика
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