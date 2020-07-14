В мэрии Уфы прокомментировали новости о заражении чиновников коронавирусом

— Мы всегда стараемся принимать документы онлайн, с момента начала пандемии. В наше здание не зайти без маски. Везде установлены санитайзеры. 40 процентов наших сотрудников всех управлений, подразделений, МУПОВ с начала пандемии находятся на удалёнке. Мы меняем наши команды каждые 14 дней. Это позволяет избежать вспышек. Среди сотрудников администрации есть и сегодня те, кто находятся на больничном. Но при этом работа идет в штатном режиме в условия борьбы с Ковид, — отметила она.