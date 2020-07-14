Известно, в каких районах Башкирии больше всего заболевших коронавирусом

В башкирском министерства здравоохранения сообщили, в каких городах и районах больше всего заболевших коронавирусом. Всего, напомним, в республике выявлено 6014 носителей COVID-19. В больницах лечатся 1514 человек, в тяжелом состоянии из них – 25 человек, на ИВЛ помещено 6 человек.