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Известно, в каких районах Башкирии больше всего заболевших коронавирусом

14 июля 2020, 10:47
Фото: Медиахолдинг1Mi
Минздрав Башкирии обнародовал информацию по заболевшим COVID-19 в районах и муниципалитетах республики.

В башкирском министерства здравоохранения сообщили, в каких городах и районах больше всего заболевших коронавирусом. Всего, напомним, в республике выявлено 6014 носителей COVID-19. В больницах лечатся 1514 человек, в тяжелом состоянии из них – 25 человек, на ИВЛ помещено 6 человек.

Больше всего заболевших находится в Уфе – 2144 человека, затем идет Нефтекамск, где зарегистрировано 479 члеовек, следом Стерлитамак с 276 пациентами, а потом Белебей – 267 и Туймазы – 249.

За сутки выявили 47 человек, из них 27 в Уфе, 10 в Туймазах, 3 человека – в Уфимском районе., по 2 в Нефтекамске и Ишимбае, еще по одному в Бакалинском, Аургазинском, Шаранском районах.

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#Новости#Карантин#Коронавирус 2021#Алия Фатхиева#Общество
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