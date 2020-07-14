В Башкирии число заболевших коронавирусом преодолело отметку в 6000

Сегодня, 14 июля, на оперативном совещании в администрации Уфы и.о. заместителя начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по РБ Зульфия Камаева доложила о текущей ситуации с распространением коронавируса по региону.
По данным ведомства, количество заболевших вирусом COVID-19 за все время, начиная с марта, преодолело шеститысячный рубеж и составляет 6014 человек. Прирост за сутки - 47 случаев. Показатель на сто тысяч населения - 140,4 случаев.
Важно отметить, что показатель распространения вируса по Башкирии составляет единицу и превосходит установленный норматив - 0,8. Очевидно, что ситуацию нельзя назвать спокойной.
Максимум новых случаев коронавируса по-прежнему наблюдается в Уфе - прирост за стуки в столице республики - 27 случаев. В целом в Уфе выявлено, начиная с марта, 2144 случая заражения COVID-19. Показатель заболеваемости коронавирусом в Уфе также самый высокий - 188 на сто тысяч населения.
Тестирование методом ПЦР проведено для 443 911 человек. В этом плане Башкирия нормативы превысила: 117,9 обследованных на сто тысяч населения при нормативе 90%.
Со свободным коечным фондом в стационарах ситуация несколько хуже: свободно только 20% вместо положенных по регламенту 50%.
Данные о пневмонии представитель Роспотребнадзора не сообщил.
Напомним, предприниматель из города Октябрьского Фидан Латыпов рассказал, насколько сложно протекает заболевание, которым переболела вся его семья.