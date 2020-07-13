В Башкирии из-за жары уменьшат время пребывания врачей в противочумных костюмах

Он также отметил, что сейчас на стационарной лечении находятся 355 пациентов, зараженных новой коронавирусной инфекцией. Отметим, что информация о больных вирусной пневмонией, лечение которых также требует особых мер защиты для врачей, на оперативке не озвучивалась.