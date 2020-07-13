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В Башкирии из-за жары уменьшат время пребывания врачей в противочумных костюмах

13 июля 2020, 10:57
Фото: Mkset.ru
Глава минздрава Башкирии сообщил на оперативке в правительстве о смягчении режима санитарной защиты для медиков, работающих в красной зоне.

Сегодня, 13 июля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров обратил особое внимание на необходимость сделать некоторые послабления в работе врачей, которые вынуждены длительное время проводить в противочумных костюмах. Понятно, что в жаркую погоду делать это стало значительно труднее.

- Мы уменьшили на период жаркой погоды время нахождения в спецкостюмах, - заверил его министр здравоохранения Максим Забелин.

Он также отметил, что сейчас на стационарной лечении находятся 355 пациентов, зараженных новой коронавирусной инфекцией. Отметим, что информация о больных вирусной пневмонией, лечение которых также требует особых мер защиты для врачей, на оперативке не озвучивалась.

Напомним, сейчас количество зараженных коронавирусом, начиная с марта, достигло отметки 5967 человек. За сутки их число выросло на 46.

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