В Башкирии из-за жары уменьшат время пребывания врачей в противочумных костюмах

Сегодня, 13 июля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров обратил особое внимание на необходимость сделать некоторые послабления в работе врачей, которые вынуждены длительное время проводить в противочумных костюмах. Понятно, что в жаркую погоду делать это стало значительно труднее.
- Мы уменьшили на период жаркой погоды время нахождения в спецкостюмах, - заверил его министр здравоохранения Максим Забелин.
Он также отметил, что сейчас на стационарной лечении находятся 355 пациентов, зараженных новой коронавирусной инфекцией. Отметим, что информация о больных вирусной пневмонией, лечение которых также требует особых мер защиты для врачей, на оперативке не озвучивалась.
Напомним, сейчас количество зараженных коронавирусом, начиная с марта, достигло отметки 5967 человек. За сутки их число выросло на 46.