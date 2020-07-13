Еще в одном психоневрологическом интернате Башкирии нашли очаг коронавируса

Сегодня, 13 июля, на еженедельном оперативном совещании в правительстве республики сообщили о заражении коронавирусом двух сотрудников психоневрологического интерната в Учалах. Учреждение закрыто на строгий карантин.
Ранее, напомним, очагом распространения коронавируса в Нефтекамске стал именно нефтекамский психоневрологический интернат.
По словам главы республики, сейчас местными властями должны быть предприняты все необходимые меры для того, чтобы такая же ситуация не повторилась и в Учалах.
Радий Хабиров также напомнил, что в настоящее время никаких послаблений для групп риска, включая пожилых людей, быть не может.
«Без лирики ситуация такова, что у нас нет ни одного шанса, ни одной позитивной весточки для того, чтобы мы продолжали дальше снятие режима самоизоляция или принятие каких-то решений: открытие школьных лагерей, открытие ряда видов деятельности, снятие самоизоляции для пожилых людей».
Отметим, что коечная мощность в Учалинском ПНИ составляет 405 койко-мест, все подопечные имеют инвалидность в связи с такими заболеваниями как эпилепсия, шизофрения, умственная отсталость различной степени тяжести, поражения головного мозга.