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Минздрав Башкирии уточнил сведения о состоянии больных коронавирусом

12 июля 2020, 09:27
Фото: pravitelstvorb.ru
Известно, в каком состоянии находятся пациенты с коронавирусом, госпитализированные в стационары.

Сегодня, 12 июля, минздрав Башкирии опубликовал информацию о состоянии пациентов, зараженных новой коронавирусной инфекцией СОVID-19.

В стационарах сейчас находятся 357 человек, из них 27 человек пребывают в тяжелом состоянии, шестеро подключены к аппаратам ИВЛ.

Амбулаторно лечатся 1559 человек, у которых болезнь проходит бессимптомно либо в легкой форме.

За сутки в Башкирии было выписано из больниц в связи с излечением от коронавируса 39 человек (отметим? что на сайте Стопкоронавирус.рф сообщается о 32 выписанных жителях Башкирии).

Новых случаев заражения коронавирусом за сутки было зарегистрировано в Башкирии 46. Общее число инфицированных данным вирусом, начиная с марта, достигло 5921.

При этом новых случаев смерти больных от коронавируса в регионе не зарегистрировано. Число погибших составляет уже долгое время 19.

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