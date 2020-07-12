Минздрав Башкирии уточнил сведения о состоянии больных коронавирусом

Сегодня, 12 июля, минздрав Башкирии опубликовал информацию о состоянии пациентов, зараженных новой коронавирусной инфекцией СОVID-19.
В стационарах сейчас находятся 357 человек, из них 27 человек пребывают в тяжелом состоянии, шестеро подключены к аппаратам ИВЛ.
Амбулаторно лечатся 1559 человек, у которых болезнь проходит бессимптомно либо в легкой форме.
За сутки в Башкирии было выписано из больниц в связи с излечением от коронавируса 39 человек (отметим? что на сайте Стопкоронавирус.рф сообщается о 32 выписанных жителях Башкирии).
Новых случаев заражения коронавирусом за сутки было зарегистрировано в Башкирии 46. Общее число инфицированных данным вирусом, начиная с марта, достигло 5921.
При этом новых случаев смерти больных от коронавируса в регионе не зарегистрировано. Число погибших составляет уже долгое время 19.