Минздрав Башкирии раскрыл последние данные по заболеваемости пневмонией

Известно, что за прошедшие сутки в республике зарегистрирован рост внебольничной пневмонией. Минздрав Башкирии сообщил, что в регионе число заболевших повысилось на 53 человек. В то же время отмечается, что выписано 84 человека.
Напомним, что в начале недели было зарегистрировано 227 случаев пневмонии. Медиакорсеть подготовила статью, где попыталась проанализировать показатели заболеваемости. После министр здравоохранения Максим Забелин сообщил, что есть увеличение пневмонии, но оно не сильно отличается от прошлого года.
Глава минздрава также сообщил, что ситуация с коронавирусом в республике по-прежнему не улучшается. За сутки зарегистрировано 46 новых случаев.