Иммунологи: избежать заражения коронавирусом могут люди с сильным иммунитетом

Как сообщает газета “Известия”, не подвержены заражению коронавирусом люди с хорошим врожденным иммунитетом. Так, при попадании молекулы вируса в организм человека, иммунитет подавляет ее самостоятельно. В подобном случае, как добавил специалист, симптомов заболевания вирусом у человека не будет, но и антитела к нему также не вырабатываются.
Также легко коронавирус протекает у людей, которые перенесли сезонные простуды. Крючков объяснил, что у таких людей в крови остаются антитела и иммунные Т-клетки, которые способны бороться с коронавирусом.
Кроме того, специалист добавил, что легко коронавирус протекает у тех людей, которые имеют сильный иммунитет, а также не склонны к образованию тромбов.