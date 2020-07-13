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Иммунологи: избежать заражения коронавирусом могут люди с сильным иммунитетом

13 июля 2020, 10:22
Фото: pixabay.com
Иммунолог, гендиректор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков сообщил о способах избежать заражения коронавирусом или же избежать более тяжелых последствий от заболевания.

Как сообщает газета “Известия”, не подвержены заражению коронавирусом люди с хорошим врожденным иммунитетом. Так, при попадании молекулы вируса в организм человека, иммунитет подавляет ее самостоятельно. В подобном случае, как добавил специалист, симптомов заболевания вирусом у человека не будет, но и антитела к нему также не вырабатываются.

Также легко коронавирус протекает у людей, которые перенесли сезонные простуды. Крючков объяснил, что у таких людей в крови остаются антитела и иммунные Т-клетки, которые способны бороться с коронавирусом.

Кроме того, специалист добавил, что легко коронавирус протекает у тех людей, которые имеют сильный иммунитет, а также не склонны к образованию тромбов.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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