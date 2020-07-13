Иммунологи: избежать заражения коронавирусом могут люди с сильным иммунитетом

Как сообщает газета “Известия”, не подвержены заражению коронавирусом люди с хорошим врожденным иммунитетом. Так, при попадании молекулы вируса в организм человека, иммунитет подавляет ее самостоятельно. В подобном случае, как добавил специалист, симптомов заболевания вирусом у человека не будет, но и антитела к нему также не вырабатываются.