Власти Уфы нашли место для многоуровневых парковок

По данным агентства, в настоящий момент в Уфе фиксируется проблема с парковочными местами. Места найдутся только для 167,6 тысяч машин, при том, что в городе насчитывается 505 тысяч автомобилей. По подсчетам, для столичного населения в 1 138 965 человек нужно минимум 444 196 мест. Считается, что строительство паркинга позволит увеличить число мест в 2,5 раза.