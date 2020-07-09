Власти Уфы нашли место для многоуровневых парковок

Posted 9 июля 2020, 04:02
Published 9 июля 2020, 04:02
Modified 17 октября 2022, 20:34
Updated 17 октября 2022, 20:34
Новый паркинг рассчитан на 12,8 тысяч машин, уверены в городской администрации. В настоящий момент уже найдены места, где будут построены многоуровневые парковки. Об этом сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на мэрию.
По данным агентства, в настоящий момент в Уфе фиксируется проблема с парковочными местами. Места найдутся только для 167,6 тысяч машин, при том, что в городе насчитывается 505 тысяч автомобилей. По подсчетам, для столичного населения в 1 138 965 человек нужно минимум 444 196 мест. Считается, что строительство паркинга позволит увеличить число мест в 2,5 раза.
Однако проблемой остается стоимость покупки места таких парковок: подземные – 500-600 тысяч рублей, наземные – 200-400 тысяч. Купить место для автомобиля на роботизированном паркинге – около миллиона.