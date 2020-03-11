Обвинитель попросил до 25 лет на двоих расстрелявшим на парковке бизнесмена в Уфе

На заседании подсудимые отрицали свою причастность в подстрекательстве и пособничестве, однако гособвинитель все равно предложил назначить подсудимым наказание в виде 14 лет 10 месяцев и 9 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 2 года и лишить одного из них специального звания – полковник полиции.