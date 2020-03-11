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Posted 11 марта 2020, 07:40

Published 11 марта 2020, 07:40

Modified 17 октября 2022, 20:38

Updated 17 октября 2022, 20:38

Обвинитель попросил до 25 лет на двоих расстрелявшим на парковке бизнесмена в Уфе

Обвинитель попросил до 25 лет на двоих расстрелявшим на парковке бизнесмена в Уфе

11 марта 2020, 07:40
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Советском районном суде вынесли обвинительный вердикт по уголовному делу о покушении на уфимского бизнесмена.

Напомним, покушение на Павла Кабанова произошло в 2017 году. Неизвестные несколько раз выстрелили ему в голову на парковке на улице Мингажева. Пострадавший, согласно опубликованной ранее иноформации, является владельцем завода по производству металлических конструкций в Питере, а также учредителем ряда фирм в Уфе.

В отношении двух уфимцев возбуждено два уголовных дела по факту подстрекательства и пособничества к покушению на убийство по найму (чч. 4 и 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30 – п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Удалось установить, что один из обвиняемых получил заказ на убийство весной 2017 года и попросил знакомого найти исполнителя, передав в виде предоплаты 400 тысяч рублей.

Исполнитель несколько месяцев следил за бизнесменом, а в октябре 2017 года дождался того на парковке дома и 4 раза выстрелили в голову, пострадавшего удалось спасти.

На заседании подсудимые отрицали свою причастность в подстрекательстве и пособничестве, однако гособвинитель все равно предложил назначить подсудимым наказание в виде 14 лет 10 месяцев и 9 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 2 года и лишить одного из них специального звания – полковник полиции.

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#Происшествия#Новости#Убийство
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