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Частный сектор в центре Уфы снесут и застроят парковками

8 марта 2020, 10:57
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Депутаты утвердили проект планировки и межевания территории, ограниченной улицами Айской, Мингажева, Революционной и 8 марта.

В настоящее время на этой территории расположены административные здания и учебные корпуса УГАТУ, несколько многоквартирных и частных домов. В частном секторе находятся 14 пустующих зданий, гаражи, бойлерные и две каменные постройки.

Как сообщает ufacitynews.ru, предполагается, что после их сноса здесь построят крытые автостоянки и спортивные объекты для вуза и ближайшей школы.

По информации ufatime.ru, на первом этапе строительства расширят территорию школы № 44 и детского сада № 240, позднее — разместят спортивный комплекс на территории студенческого городка, благоустроят территории жилых домов, а также организуют сквер внутри квартала и снесут гаражи.

#Новости#Застройка#Андрей Королев#Город
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