В Башкирии количество больных пневмонией продолжает расти рекордными темпами

Posted 7 июля 2020, 10:19
Published 7 июля 2020, 10:19
Modified 17 октября 2022, 20:33
Updated 17 октября 2022, 20:33
Статистика заболеваемости внебольничными пневмониями в регионе продолжает показывать скачкообразную динамику. Сегодня, 7 июля, количество зарегистрированных случаев в республике за сутки — 156. Напомним, вчера за сутки было выявлено 30 новых больных. В начале июля количество больных внебольничными пневмониями ежедневно стало прирастать рекордно большими группами — более 100 человек в день.
Всего с 15 марта в Башкирии выявлено 10914 случаев внебольничной пневмонии — это почти вдвое больше, чем заболевших коронавирусом в регионе (5686 случаев).
Добавим, что на данный момент от коронавируса в стационарах республики проходят лечение 416 человек. Из них тяжелых — 29, в том числе находятся 7 на аппаратах ИВЛ. На амбулаторном лечении — 1802 человека с легкой формой заболевания. Новых случаев смерти пациентов с COVID-19 за прошедшие сутки не зарегистрировано.