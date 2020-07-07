В Башкирии количество больных пневмонией продолжает расти рекордными темпами

Добавим, что на данный момент от коронавируса в стационарах республики проходят лечение 416 человек. Из них тяжелых — 29, в том числе находятся 7 на аппаратах ИВЛ. На амбулаторном лечении — 1802 человека с легкой формой заболевания. Новых случаев смерти пациентов с COVID-19 за прошедшие сутки не зарегистрировано.