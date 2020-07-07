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Posted 7 июля 2020, 10:19

Published 7 июля 2020, 10:19

Modified 17 октября 2022, 20:33

Updated 17 октября 2022, 20:33

В Башкирии количество больных пневмонией продолжает расти рекордными темпами

В Башкирии количество больных пневмонией продолжает расти рекордными темпами

7 июля 2020, 10:19
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Об этом сообщила замминистра здравоохранения РБ Ирина Кононова на брифинге ведомства.

Статистика заболеваемости внебольничными пневмониями в регионе продолжает показывать скачкообразную динамику. Сегодня, 7 июля, количество зарегистрированных случаев в республике за сутки — 156. Напомним, вчера за сутки было выявлено 30 новых больных. В начале июля количество больных внебольничными пневмониями ежедневно стало прирастать рекордно большими группами — более 100 человек в день.

Всего с 15 марта в Башкирии выявлено 10914 случаев внебольничной пневмонии — это почти вдвое больше, чем заболевших коронавирусом в регионе (5686 случаев).

Добавим, что на данный момент от коронавируса в стационарах республики проходят лечение 416 человек. Из них тяжелых — 29, в том числе находятся 7 на аппаратах ИВЛ. На амбулаторном лечении — 1802 человека с легкой формой заболевания. Новых случаев смерти пациентов с COVID-19 за прошедшие сутки не зарегистрировано.

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#Андрей Королев#Общество#Новости#Здравоохранение
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