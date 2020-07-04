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Posted 4 июля 2020, 15:21

Published 4 июля 2020, 15:21

Modified 17 октября 2022, 20:31

Updated 17 октября 2022, 20:31

В Башкирии снова подскочило число больных пневмонией

В Башкирии снова подскочило число больных пневмонией

4 июля 2020, 15:21
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Последние дни количество заболевших растет сотнями.

За минувшие сутки их количество выросло на 213 человек, как сообщает Башинформ. Напомним, вчера пациентов с таким диагнозом в регионе прибавилось на 156.

С 15 марта в Башкирии выявлено 10454 случая внебольничной пневмонии — это вдвое больше, чем заболевших коронавирусом.

Напомним, первая пугающая цифра по внебольничной вирусной пневмонии появилась еще 1 июля. В тот день суточный прирост составил 177 человек, хотя до этого цифры были боле-менее стабильные — не более ста поступивших пациентов за один день.

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#Андрей Королев#Общество#Новости#Здравоохранение
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