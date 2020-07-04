В Башкирии снова подскочило число больных пневмонией

Posted 4 июля 2020, 15:21
Published 4 июля 2020, 15:21
Modified 17 октября 2022, 20:31
Updated 17 октября 2022, 20:31
За минувшие сутки их количество выросло на 213 человек, как сообщает Башинформ. Напомним, вчера пациентов с таким диагнозом в регионе прибавилось на 156.
С 15 марта в Башкирии выявлено 10454 случая внебольничной пневмонии — это вдвое больше, чем заболевших коронавирусом.
Напомним, первая пугающая цифра по внебольничной вирусной пневмонии появилась еще 1 июля. В тот день суточный прирост составил 177 человек, хотя до этого цифры были боле-менее стабильные — не более ста поступивших пациентов за один день.