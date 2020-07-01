В Башкирии число заболевших внебольничной пневмонией стало пугающим

Posted 1 июля 2020, 12:46
Published 1 июля 2020, 12:46
Modified 17 октября 2022, 20:29
Updated 17 октября 2022, 20:29
По информации ведомства, в Башкирии за сутки резко увеличилось число пациентов с внебольничной пневмонией. Если вчера количество новых заболевших за сутки составляло 94 человека, то сегодня этот показатель достигли рекордных 177 человек. В региональном минздраве причины роста заболеваемости пневмонией не называют.
Напомним, что сегодня, 1 июля, стало известно о 44 новых заболевших новой коронавирусной инфекцией, всего количество инфицированных достигло 5405 человек. В стационарах республики находятся 517 человек, в отделении интенсивной терапии лечатся 29 человек в тяжелом состоянии, из них 29 на ИВЛ.
Всего проведено 404 872 исследований, обследовано 387 291 человек. За сутки – 5188 исследований, обследовано 5013 человек.