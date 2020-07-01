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Posted 1 июля 2020, 12:46

Published 1 июля 2020, 12:46

Modified 17 октября 2022, 20:29

Updated 17 октября 2022, 20:29

В Башкирии число заболевших внебольничной пневмонией стало пугающим

В Башкирии число заболевших внебольничной пневмонией стало пугающим

1 июля 2020, 12:46
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Актуальные на 1 июля данные озвучили в региональном минздраве.

По информации ведомства, в Башкирии за сутки резко увеличилось число пациентов с внебольничной пневмонией. Если вчера количество новых заболевших за сутки составляло 94 человека, то сегодня этот показатель достигли рекордных 177 человек. В региональном минздраве причины роста заболеваемости пневмонией не называют.

Напомним, что сегодня, 1 июля, стало известно о 44 новых заболевших новой коронавирусной инфекцией, всего количество инфицированных достигло 5405 человек. В стационарах республики находятся 517 человек, в отделении интенсивной терапии лечатся 29 человек в тяжелом состоянии, из них 29 на ИВЛ.

Всего проведено 404 872 исследований, обследовано 387 291 человек. За сутки – 5188 исследований, обследовано 5013 человек.

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