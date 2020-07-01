В Башкирии число заболевших внебольничной пневмонией стало пугающим

Напомним, что сегодня, 1 июля, стало известно о 44 новых заболевших новой коронавирусной инфекцией, всего количество инфицированных достигло 5405 человек. В стационарах республики находятся 517 человек, в отделении интенсивной терапии лечатся 29 человек в тяжелом состоянии, из них 29 на ИВЛ.