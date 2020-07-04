В Башкирии количество зараженных коронавирусом продолжает стабильно увеличиваться

Напомним, вчера стало известно о новом случае смерти от коронавируса. Детали в пресс-службе министерства не привели, но сообщили, что это 65-летний мужчина из Белебеевского района, страдавший гипертонической болезнью сердца. Ранее статистика смертности от коронавируса не менялась с 20-го мая — было известно о 18 официально зарегистрированных жертв COVID-19.