В Башкирии количество зараженных коронавирусом продолжает стабильно увеличиваться

Posted 4 июля 2020, 09:06
Published 4 июля 2020, 09:06
Modified 17 октября 2022, 20:31
Updated 17 октября 2022, 20:31
Согласно данным федерального портала, количество зараженных в регионе выросло за сутки на 46 человек и достигло отметки в 5543 зараженных. Выздоровело при этом 60 человек (всего 3261).
Напомним, вчера стало известно о новом случае смерти от коронавируса. Детали в пресс-службе министерства не привели, но сообщили, что это 65-летний мужчина из Белебеевского района, страдавший гипертонической болезнью сердца. Ранее статистика смертности от коронавируса не менялась с 20-го мая — было известно о 18 официально зарегистрированных жертв COVID-19.
В настоящее время Башкирия находится на 1 этапе выхода из режима самоизоляции, как и большинство регионов страны.
В России зарегистрировано 674515 больных коронавирусом (+6632 за сутки), 446879 из них выздоровели (+8986 за сутки). Количество летальных исходов в России перевалило за 10 тысяч — в настоящее время их насчитывается 10027 (+168 за минувшие сутки).