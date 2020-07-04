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Posted 4 июля 2020, 09:06

Published 4 июля 2020, 09:06

Modified 17 октября 2022, 20:31

Updated 17 октября 2022, 20:31

В Башкирии количество зараженных коронавирусом продолжает стабильно увеличиваться

В Башкирии количество зараженных коронавирусом продолжает стабильно увеличиваться

4 июля 2020, 09:06
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Актуальные данные по регионам опубликовал портал стопкоронавирус.рф

Согласно данным федерального портала, количество зараженных в регионе выросло за сутки на 46 человек и достигло отметки в 5543 зараженных. Выздоровело при этом 60 человек (всего 3261).

Напомним, вчера стало известно о новом случае смерти от коронавируса. Детали в пресс-службе министерства не привели, но сообщили, что это 65-летний мужчина из Белебеевского района, страдавший гипертонической болезнью сердца. Ранее статистика смертности от коронавируса не менялась с 20-го мая — было известно о 18 официально зарегистрированных жертв COVID-19.

В настоящее время Башкирия находится на 1 этапе выхода из режима самоизоляции, как и большинство регионов страны.

В России зарегистрировано 674515 больных коронавирусом (+6632 за сутки), 446879 из них выздоровели (+8986 за сутки). Количество летальных исходов в России перевалило за 10 тысяч — в настоящее время их насчитывается 10027 (+168 за минувшие сутки).

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#Андрей Королев#Общество#Новости#Здравоохранение
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