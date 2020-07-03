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Posted 3 июля 2020, 07:57

Published 3 июля 2020, 07:57

Modified 17 октября 2022, 20:31

Updated 17 октября 2022, 20:31

Количество носителей коронавируса в Башкирии увеличилось до 5 497 человек

Количество носителей коронавируса в Башкирии увеличилось до 5 497 человек

3 июля 2020, 07:57
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Количество выявленных больных COVID-19 сообщили в Центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

За прошедшие сутки в Башкирии выявлено 47 новых заболевших новой коронавирусной инфекцией. Всего, согласно последним данным, в республике признанны зараженными 5497 человек.

Число умерших от коронавируса жителей республики по-прежнему, известно в настоящий момент о 18 жертвах инфекции. В последний раз списки погибших обновлялись 20 мая. Медиазона опубликовала материал согласно которому, в Башкирии могут скрывать реальные показатели смертности.

Напомним, что в республике по-прежнему действуют ограничительные меры в нескольких больницах. Ранее Медиакорсети было известно, что карантин действует в противоопухолевом отделении онкодиспансера в Уфе. Замминистра здравоохранения Ирина Кононова также подтвердила, что ограничена работа и в перинатальном центре.

В настоящий момент в Башкирии определяют, кому положена бесплатная сдача тестов на коронавирус. Пока что процент сдавших анализы жителей, по оценке властей, очень низкий.

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#Общество#Новости#Карантин
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