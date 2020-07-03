Количество носителей коронавируса в Башкирии увеличилось до 5 497 человек

Напомним, что в республике по-прежнему действуют ограничительные меры в нескольких больницах. Ранее Медиакорсети было известно, что карантин действует в противоопухолевом отделении онкодиспансера в Уфе. Замминистра здравоохранения Ирина Кононова также подтвердила, что ограничена работа и в перинатальном центре.