Количество носителей коронавируса в Башкирии увеличилось до 5 497 человек

Posted 3 июля 2020, 07:57
Published 3 июля 2020, 07:57
Modified 17 октября 2022, 20:31
Updated 17 октября 2022, 20:31
За прошедшие сутки в Башкирии выявлено 47 новых заболевших новой коронавирусной инфекцией. Всего, согласно последним данным, в республике признанны зараженными 5497 человек.
Число умерших от коронавируса жителей республики по-прежнему, известно в настоящий момент о 18 жертвах инфекции. В последний раз списки погибших обновлялись 20 мая. Медиазона опубликовала материал согласно которому, в Башкирии могут скрывать реальные показатели смертности.
Напомним, что в республике по-прежнему действуют ограничительные меры в нескольких больницах. Ранее Медиакорсети было известно, что карантин действует в противоопухолевом отделении онкодиспансера в Уфе. Замминистра здравоохранения Ирина Кононова также подтвердила, что ограничена работа и в перинатальном центре.
В настоящий момент в Башкирии определяют, кому положена бесплатная сдача тестов на коронавирус. Пока что процент сдавших анализы жителей, по оценке властей, очень низкий.