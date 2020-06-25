Минздрав Башкирии рассказал в каких районах лечат больных коронавирусом

В Стерлитамаке в больнице № 2. Заболевшие есть также в Нефтекамске, Туймазах, Белебее, Кумертау, Октябрьском, Чишмах, Салавате, Белорецке, Стерлитамаке и Исянгулово. Лечат от коронавируса также в Бирске, Баймаке, Дюртюлях и Кигинском районе, Сибае, Ишимбае, а также в Большеустьикинской ЦРБ.