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Posted 25 июня 2020, 07:43

Published 25 июня 2020, 07:43

Modified 17 октября 2022, 20:25

Updated 17 октября 2022, 20:25

Число заболевших коронавирусом в Башкирии увеличилось на 53 человека

Число заболевших коронавирусом в Башкирии увеличилось на 53 человека

25 июня 2020, 07:43
Фото: Медиахолдинг1Mi.
За минувшие сутки, по информации федерального центра по мониторингу ситуации с распространением коронавируса, число заболевших увеличилось официально на 53 человека.

Всего, по состоянию на 25 июня, в республике официально выявлен 51212 заболевший. В последние дни количество новых выявленных случаев ежедневно колеблется от 50 до 60 человек, выше или ниже эта отметка не поднималась.

Количество умерших от новой коронавирусной инфекции по-прежнему осталось на уровне 18 человек. Это число остается неизменным уже с 20 мая. Напомним, что последней жертвой была признана медсестра Елена Никонорова. Медиакорсеть направляла 11 июня запрос в региональное министерство с вопросами о ситуации со смертностью пациентов от коронавируса, а также о смертности носителей коронавируса, но от других причин. В ведомстве на запрос так и не ответили, проигнорировав установленные законодательством сроки.

Из свежих данных также известно, что за сутки еще 69 человек были выписаны по выздоровлению. Эту информацию уточнят в минздраве в течение дня.

Всего в России за последние 24 часа выявлено 7 113 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в 82 регионах. За весь период пандемии носителями коронавируса признаны 613 994 человек.

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#Общество#Новости#Карантин
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