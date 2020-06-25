Число заболевших коронавирусом в Башкирии увеличилось на 53 человека

Количество умерших от новой коронавирусной инфекции по-прежнему осталось на уровне 18 человек. Это число остается неизменным уже с 20 мая. Напомним, что последней жертвой была признана медсестра Елена Никонорова. Медиакорсеть направляла 11 июня запрос в региональное министерство с вопросами о ситуации со смертностью пациентов от коронавируса, а также о смертности носителей коронавируса, но от других причин. В ведомстве на запрос так и не ответили, проигнорировав установленные законодательством сроки.