В Башкирии снизилось количество тяжелобольных пациентов коронавирусом

Сообщается, что из общего числа заболевших в стационарах находятся всего 760 человек, из них в тяжелом состоянии 23 пациента, на ИВЛ – 9 человек. Амбулаторно лечатся 1716 человек, у всех них заболевание протекает в легкой форме. За сутки из стационаров выписали 92 человека, всего выписано - 2574 человек.