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Posted 24 июня 2020, 11:12

Published 24 июня 2020, 11:12

Modified 17 октября 2022, 20:24

Updated 17 октября 2022, 20:24

В Башкирии снизилось количество тяжелобольных пациентов коронавирусом

В Башкирии снизилось количество тяжелобольных пациентов коронавирусом

24 июня 2020, 11:12
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Минздрав Башкирии сообщил самые последние данные о заболевших.

В пресс-службе ведомства подтвердили федеральную информацию о том, что в республике за сутки зарегистрировано 57 новых случаев. Всего в регионе в период пандемии в республике выявили 5068 человек.

Сообщается, что из общего числа заболевших в стационарах находятся всего 760 человек, из них в тяжелом состоянии 23 пациента, на ИВЛ – 9 человек. Амбулаторно лечатся 1716 человек, у всех них заболевание протекает в легкой форме. За сутки из стационаров выписали 92 человека, всего выписано - 2574 человек.

За сутки обнаружен 161 случай внебольничной пневмонии, всего выписанных пациентов с пневмонией – 70 человек.

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#Общество#Новости#Карантин
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