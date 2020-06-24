В Башкирии число носителей коронавируса увеличилось на 57 человек

Posted 24 июня 2020, 07:55
Published 24 июня 2020, 07:55
Modified 17 октября 2022, 20:24
Updated 17 октября 2022, 20:24
Число выявленных носителей COVID-19, по предоставленной информации, за прошедшие 24 часа увеличилось на 57 человек. Всего количество заболевших за весь период пандемии новой коронавирусной инфекции достигло 5068 человек.
Сообщается, что число выписанных пациентов за сутки превысило количество заболевших. Известно, что из больниц с выздоровлением вышли 92 человека. Что касается умерших, то традиционно эта информация не обновилась. Цифра держится на прежней отметке в 18 человек уже на протяжение трех недель. Напомним, что Медиакорсеть направляла 11 июня в региональный минздрав официальный запрос, чтобы раскрыть некоторые цифры по статистике смертности, однако ответа, несмотря на то, что все сроки прошли, по-прежнему нет.
Напомним, что пока что от ведомства поступают сообщения о том, что есть тяжелобольные коронавирусом, по состоянию на 23 июня было известно также о 10-ти пациентам, помещенных на ИВЛ. Вчера в стационарах республики находились 775 человек.