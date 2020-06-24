В Башкирии число носителей коронавируса увеличилось на 57 человек

Сообщается, что число выписанных пациентов за сутки превысило количество заболевших. Известно, что из больниц с выздоровлением вышли 92 человека. Что касается умерших, то традиционно эта информация не обновилась. Цифра держится на прежней отметке в 18 человек уже на протяжение трех недель. Напомним, что Медиакорсеть направляла 11 июня в региональный минздрав официальный запрос, чтобы раскрыть некоторые цифры по статистике смертности, однако ответа, несмотря на то, что все сроки прошли, по-прежнему нет.