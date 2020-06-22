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Posted 22 июня 2020, 08:17

Published 22 июня 2020, 08:17

Modified 17 октября 2022, 20:22

Updated 17 октября 2022, 20:22

Радий Хабиров снял в Башкирии режим чрезвычайной ситуации

Радий Хабиров снял в Башкирии режим чрезвычайной ситуации

22 июня 2020, 08:17
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Пока что глава Башкирии снял режим ЧС только в одном из районом республики.

На оперативном совещании в правительстве Башкирии председатель госкомитета по ЧС Фарит Гумеров сообщил, что в одном из районов снят режим чрезвычайной ситуации. По его словам, с 18 числа режим снят в Зианчуринском районе республики.

По его словам, в Башкирии в течение месяца обработано более 10 тысяч массовых очагов непарного шелкопряда, что помогло побороть его на 85 процентов.В нескольких районах также продолжаются восстановительные работы после урагана, который произошел в конце мая.

Напомним, глава республики из-за прошедшего урагана ввел режим ЧС в восьми районах республики до 20 июня.

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#Общество#Новости#ЧС#Режим ЧС
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