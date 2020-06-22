Хабиров заявил, что не надо придумывать головную боль из-за голосования в Башкирии

Глава ЦИК РБ Илона Макаренко сообщила, что несмотря на рекомендацию воздержаться от посещения, голосование по поправкам в Конституцию все равно будет организовано в «красных зонах» инфекционных медицинских учреждений. Допущены туда будут те члены избиркома, у которых есть допуск.