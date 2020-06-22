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Posted 22 июня 2020, 08:35

Published 22 июня 2020, 08:35

Modified 17 октября 2022, 20:22

Updated 17 октября 2022, 20:22

Хабиров заявил, что не надо придумывать головную боль из-за голосования в Башкирии

Хабиров заявил, что не надо придумывать головную боль из-за голосования в Башкирии

22 июня 2020, 08:35
Фото: Медиахолдинг1Mi.
На оперативном совещании в правительстве Башкирии 22 июня обсудили процедуру голосования по поправкам.

Глава ЦИК РБ Илона Макаренко сообщила, что несмотря на рекомендацию воздержаться от посещения, голосование по поправкам в Конституцию все равно будет организовано в «красных зонах» инфекционных медицинских учреждений. Допущены туда будут те члены избиркома, у которых есть допуск.

По ее словам, планируется занести туда бюллетени, потом продизенфицировать и вынести. Глава Башкирии Радий Хабиров поддержал идею ЦИК дезинфицировать каждый бюллетень. «Чтобы здесь сами себе не придумали головную боль», – отметил он.

Медиакорсеть ранее передавала, что голосование по поправкам будет проходить в течение недели, с 25 июня по 1 июля. Глава региона комментировал ранее это решение, что мера нужна для сохранения социальной дистанции.

Однако на этом совещании Хабиров отметил, что пик избирателей все равно будет именно 1 июля, поэтому в этот день нужно работать особенно внимательно над безопасностью.

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#Общество#Новости#Радий Хабиров
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