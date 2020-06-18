Профсоюз врачей: медики не получают положенных выплат

По мнению профсоюза работников здравоохранения России, в регламент о выплатах «коронавирусных» надбавок до сих пор не внесены необходимые поправки, поэтому многие врачи все еще не получают заслуженные выплаты за работу с опасной инфекцией. В связи с этим отраслевой профсоюз направил в министерство обращение с требованием прислушаться к медицинским коллективам и пересмотреть документы.