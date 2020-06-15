В Башкирии иммунитет к коронавирусу есть не более чем у 20 процентов жителей

В Центре гигиены и эпидемиологии также проинформировали, что всего с начала эпидемии на коронавирус проверили более 309 тысяч человек, вирус, напомним, нашли у 4 547 человек. Пока что количество новых заболевших с каждым днем снижается все больше. Сегодня, к примеру, был выявлен 61 новый случай.