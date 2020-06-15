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Posted 15 июня 2020, 09:48

Published 15 июня 2020, 09:48

Modified 17 октября 2022, 20:17

Updated 17 октября 2022, 20:17

В Башкирии иммунитет к коронавирусу есть не более чем у 20 процентов жителей

В Башкирии иммунитет к коронавирусу есть не более чем у 20 процентов жителей

15 июня 2020, 09:48
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Данные о наличие антител к COVID-19 сообщил министр здравоохранения Максим Забелин.

По словам главы регионального Минздрава, в настоящий момент проведено более 19 тысяч анализов методом ИФА (имунно-ферментный анализ, – прим. редакции). Однако антитела к новой коронавирусной инфекции выявили далеко не у всех.

Забелин сообщил, что только 18 процентов жителей региона, которые сдали тест, имеют антитела к COVID-19, причем у этой категории граждан отмечается стойкий иммунитет к вируса.

В Центре гигиены и эпидемиологии также проинформировали, что всего с начала эпидемии на коронавирус проверили более 309 тысяч человек, вирус, напомним, нашли у 4 547 человек. Пока что количество новых заболевших с каждым днем снижается все больше. Сегодня, к примеру, был выявлен 61 новый случай.

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#Общество#Новости#Карантин
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