Из Башкирии 17 уфимских врачей отправили в КЧР для помощи в борьбе с коронавирусом

По данным оперативного штаба по профилактике и противодействию распространения COVID-19 на территории КЧР, врачей отправили по инициативе министра здравоохранения Михаила Мурашко после обращения главы КЧР Рашида Темрезова. Сообщается, что все 17 врачей имеют большой опыт в леченииовид-больных, полученный в крупном медицинском центре Уфы. Медицинские работники приступили к работе уже сегодня.