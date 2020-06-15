mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 июня 2020, 05:35

Published 15 июня 2020, 05:35

Modified 17 октября 2022, 20:16

Updated 17 октября 2022, 20:16

Из Башкирии 17 уфимских врачей отправили в КЧР для помощи в борьбе с коронавирусом

Из Башкирии 17 уфимских врачей отправили в КЧР для помощи в борьбе с коронавирусом

15 июня 2020, 05:35
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Бригада врачей из Башкирии отправились на помощь в Карачаево-Черкесскую Республику.

По информации ТАСС, для помощи медикам в лечении пациентов с новой коронавирусной инфекцией отправилась бригада из 17 врачей.

По данным оперативного штаба по профилактике и противодействию распространения COVID-19 на территории КЧР, врачей отправили по инициативе министра здравоохранения Михаила Мурашко после обращения главы КЧР Рашида Темрезова. Сообщается, что все 17 врачей имеют большой опыт в леченииовид-больных, полученный в крупном медицинском центре Уфы. Медицинские работники приступили к работе уже сегодня.

Также известно, что глава Башкирии Радий Хабиров отправил в КЧР партию средств индивидуальной защиты, а также дезинфекционные препараты.

На оперативном совещании в правительстве региона, которое прошло 15 июня, Хабиров также попросил взять ректора БГМУ Валентина Павлова, работу врачей в КЧР под личный контроль.

– Чтобы от души поработали, настоящую помощь оказали, и все-таки, эти врачи представляют систему здравоохранения Башкортостана, чтоб мы ими гордились, – подчеркнул глава.

Напомним, что газета The New York Times провела собственное расследование на тему, как обстоят дела со вспышкой заболевания в России. Рассказ начался со вспышки коронавируса в РКБ имени Куватова. Журналисты издания упомянули, что врачам часто не хватает средств индивидуальной защиты.

Материалы по теме
На больничной стене в Уфе появилось граффити в честь врачей без лишних жестов«Спасибо врачам»: в Уфе состоится благотворительный футбольный матчВ Уфе рисуют третье по счету граффити во славу врачей
#Общество#Новости#Карантин
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика