Загородный ответ коронавирусу: как построить дом быстро и качественно

Покрываем крышу

Вопрос «Чем покрыть крышу?» один из важнейших, который необходимо решить еще до начала строительства дома. Каждое покрытие для крыши имеет свои характеристики, такие как: надежность, внешний вид, стоимость, прочность и долговечность. Если вы столкнулись с проблемой выбора, прежде всего, необходимо определиться с материалом для кровли, ведь от этого будет зависеть какой вес будет иметь крыша и сколько она будет стоить.

Ондулин на сегодня является одним из самых востребованных кровельных материалов, прежде всего, потому, что его стоимость доступна. Ондулин изготавливается из прессованного картона. Он подвергается специальной обработке битумом. По своей форме очень похож на шифер. Большое разнообразие цветов позволяет подобрать ондулин к любому дому. Длительный срок эксплуатации позволяет использовать ондулин до пятидесяти лет.

Металлочерепица, пожалуй, самый распространенный кровельный материал на российском строительном рынке после ондулина. Этот кровельный материал легкий, им можно покрывать любую крышу. Стоимость металлочерепицы сравнительно небольшая.

Профлист также часто используется для покрытия кровли. Он изготавливается в виде больших листов, что делает его неприемлемым для покрытия крыш сложных форм. Листы профлиста имеют волновидные очертания, сверху покрыты специальным декоративным покрытием, которое защищает от ржавчины.

Мягкая черепица сравнительно молодой кровельный материал, но уже успел завоевать симпатию многих владельцев частных домов. Сегодня часто можно встретить красивые коттеджи с крышами сложных форм. Благодаря своему составу, гибкая черепица больше всего подходит для покрытия такой кровли. Этот кровельный материал очень долговечный, имеет большой выбор цветов, очень легкий. Мягкая черепица изготовлена из стекловолокна, которое пропитывается битумом. На лицевую сторону мягкой черепицы наносится специальный цветной слой, который также защищает материал от выгорания и выветривания. Керамическая черепица для покрытия кровли используется уже очень долго. Она, как и другие кровельные материалы имеет свои минусы и плюсы. Это очень долговечный и надежный материал. Сегодня можно выбрать керамическую черепицу самых разных цветов, но наибольшей популярностью пользуется классическая расцветка, она наиболее благородная. Кровля из керамической черепицы смотрится дорого и качественно, прослужит не один десяток лет. Подойдет к любому дому, так как это природный материал.

Ондувилла - это новый и очень красивый материал. Благодаря своим внешним характеристикам ондувилла подходит к любому дому, делая его более привлекательным. Внешне ондувилла напоминает натуральную черепицу. Примерно через пол года после монтажа цвет кровли из ондувиллы становится более ярким, этот эффект сохраняется надолго, радуя глаз. Это обусловлено тем, что материал имеет 4 слоя краски, из которых три верхних — защитные.

Шифер — один из самых доступных кровельных материалов. Он служит около 40 лет, огне устойчив, а также выдерживает большие нагрузки, например, толстый слой снега и устойчив к механическим повреждениям (град, ветки деревьев и т. д.).Выбирая для своей крыши шифер учитывайте то, что он достаточно тяжелый и требует дополнительного укрепления фундамента.