Загородный ответ коронавирусу: как построить дом быстро и качественно

Коробка построена, крыша есть, окна стоят, пора взяться за внутреннюю отделку. Делаем внутрикомнатные перегородки и выравниваем стены и пол.
Для перегородок рекомендуем использовать пазогребневые плиты (сокращенно ПГП). Такие плиты изготавливаются только из гипса, уникального по своим свойствам, материала. Дело в том, что все гипсовые отделочные и строительные материалы очень экологичны и способны регулировать микроклимат в помещении.
При избытке влажности гипсовые пазогребневые плиты начинают её поглощать и в помещении становится суше, а при недостатке влаги отдают её обратно. Таким образом происходит естественное регулирование комфортной влажности в помещении. Это актуально для тех, кто страдает аллергией или имеет маленьких детей, для которых крайне важен микроклимат в помещении.
Возведение перегородок из ПГП не составит особого труда, с этой работой можно справиться без особой подготовки. Не обладая специальными навыками, вы сможете собрать перегородку своими руками благодаря системе «паз-гребень», аналогично конструктору Лего. Преимущества таких перегородок в получении ровной поверхности, не требующей дальнейшего оштукатуривания. Можно зашпаклевать тонкие слоем, а можно красить стены или клеить обои.
Дальше идем выбирать сухие смеси. Вообще сухие смеси незаменимы при внутренней отделке помещений и фасадных работах и давно уже стали неотъемлемой частью любого строительного процесса.
Выбирать базовые отделочные материалы стоит внимательно, чтобы в последствии не получить неприятные сюрпризы в виде трещин и отпадающей плитки… Что важно? Качество, соответствие ГОСТ, хорошие отзывы. Из множества представленных на рынке материалов мы выбрали сухие смеси под брендом BARKRAFT.
BARKRAFT - это доступные, экологически чистые строительные материалы из природного сырья. Для производства продукта BARKRAFT используются исключительно высококачественное сырье и современное технологичное оборудование. Весь ассортимент соответствует необходимым нормам ГОСТ.
В ассортименте продукции есть практически все виды штукатурок и шпаклевок для базовой и финишной отделки помещений, монтажных смесей для блоков и клеев для плитки и керамогранита. Отлично зарекомендовали себя наливные полы, гарантирующие ровность, прочность и теплоизоляцию поверхности. Фасадные работы, выполненные смесями BARKRAFT, также гарантируют создание стен любой желаемой фактуры с гарантией прочности и красивого внешнего облика.
Если хорошее качество, то это, скорее всего, дорого? А мы ответим, что это не всегда так. Если компания рационально использует свои ресурсы - это помогает снижать затраты, и, соответственно, себестоимость продукта.
Понимая это, можно заметить, что на магазинных полках аналогичные материалы могут стоить в разы дороже. Материалы BARKRAFT спрашивайте в магазинах города или заказывайте по телефону 226-08-08.
Адрес: Уфа, ул. Цветочная, 3\3
Телефон: +7 (917) 343 65 42.
https://barkraft.ru/