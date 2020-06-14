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Posted 14 июня 2020, 11:51

Published 14 июня 2020, 11:51

Modified 17 октября 2022, 20:16

Updated 17 октября 2022, 20:16

В Уфе на ремонт улиц Ленина, Российской и Айской потратят 443,1 млн рублей

В Уфе на ремонт улиц Ленина, Российской и Айской потратят 443,1 млн рублей

14 июня 2020, 11:51
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Это следует из документов, опубликованных на официальном сайте госзакупок.

Из 13 электронных аукционов Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений уфимской администрации почти половину стоимости - 191,5 млн рублей или 43,2% - составляют три закупки. Об этом сообщает РБК Уфа.

Наиболее дорогой - ремонт ул. Ленина на участке от ул. Пушкина до бульвара Ибрагимова в Советском, Кировском и Ленинском районах столицы. Минимальная цена контракта - 78,2 млн руб. Основная цель ремонта - в том числе восстановление транспортно-эксплуатационного состояния участка автодороги (подготовительные работы, ремонт бортовых камней, а также дорожные работы, которые затронут выравнивающий слой и покрытие, устройство тротуара, включая покрытие из тротуарной плитки и нанесение разметки термопластиком). Заявки подаются до 18 июня текущего года, работы должны быть завершены до 12 октября.

61,95 млн руб. планируют выделить на ремонт ул. Айской в Советском и Кировском районах Уфы. Дополнительно в перечне работ фигурирует ремонт путепровода. Заявки подаются до 18 июня текущего года, работы должны быть завершены до 5 октября.

Минимальная цена контракта на ремонт улицы Российской на участке от Уфимского шоссе до Южного проезда в Октябрьском районе - 51,3 млн руб. В числе прочего планируется покрыть тротуар экоплиткой. Заявки подаются до 19 июня текущего года, работы должны быть завершены до 30 сентября.

В Башкирии в 2020 году на строительство и ремонт дорог направят 15,5 млрд руб. Уже в апреле, несмотря на пандемию и режим самоизоляции были запущены 18 из 27 асфальтобетонных заводов.

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#Андрей Королев#Экономика#Новости#Дороги
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