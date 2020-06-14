В Уфе на ремонт улиц Ленина, Российской и Айской потратят 443,1 млн рублей

Наиболее дорогой - ремонт ул. Ленина на участке от ул. Пушкина до бульвара Ибрагимова в Советском, Кировском и Ленинском районах столицы. Минимальная цена контракта - 78,2 млн руб. Основная цель ремонта - в том числе восстановление транспортно-эксплуатационного состояния участка автодороги (подготовительные работы, ремонт бортовых камней, а также дорожные работы, которые затронут выравнивающий слой и покрытие, устройство тротуара, включая покрытие из тротуарной плитки и нанесение разметки термопластиком). Заявки подаются до 18 июня текущего года, работы должны быть завершены до 12 октября.