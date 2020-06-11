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Posted 11 июня 2020, 05:55

Published 11 июня 2020, 05:55

Modified 17 октября 2022, 20:14

Updated 17 октября 2022, 20:14

В Уфе досрочно завершили ремонт дороги на улице Архитектурной

В Уфе досрочно завершили ремонт дороги на улице Архитектурной

11 июня 2020, 05:55
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
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Касается каждого
Дорожно-ремонтные работы в регионе проходят в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», утвержденного майским указом Владимира Путина.

На участке от улицы Ульяновых до улицы Александра Невского по улице Архитектурной провели фрезерование и укладку нового асфальтобетонного покрытия на площади более 3,9 тыс. кв. м (в т. ч. покрытие тротуара на площади 3,1 тыс. кв. м), а также установлены новые бортовые камни и обустроены технические полосы.

— Там нанесли горизонтальную дорожную разметку из термопластика, который является более прочным и долговечным материалом. В отличие от красок, он держится на дорожном полотне от 6 месяцев до одного года, — добавили в уфимской мэрии.

В Башкирии в 2020 году на строительство и ремонт дорог направят 15,5 млрд руб. Уже в апреле, несмотря на пандемию и режим самоизоляции были запущены 18 из 27 асфальтобетонных заводов.

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