В Башкирии поднимут зарплату пожарным и спасателям

Posted 30 апреля 2020, 11:45
Published 30 апреля 2020, 11:45
Modified 17 октября 2022, 20:34
Updated 17 октября 2022, 20:34
Пресс-служба главы Башкирии Радия Хабирова опубликовала поздравление руководителя региона в честь празднования Дня пожарной охраны в России.
В тексте поздравления отмечается, что усилиями пожарных и спасателей в прошлом году были спасены более пяти тысяч человек. Хабиров в своей речи также отметил, что всегда будет чтить память тех, кто героически погиб в огне.
«Мы высоко чтим традиции этой мужественной профессии и стремимся во всём поддерживать противопожарную службу. В рамках реализации мероприятий Стратегии развития пожарно-спасательных сил построено четыре новых пожарных депо. Подразделения оснащены более 140 единицами специальной пожарной техники и оборудования. Понимая всю важность вашей работы, в этом году принято решение об увеличении заработной платы республиканских пожарных и спасателей», – проинформировал глава.
Радий Хабиров также пожелал всем крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов.