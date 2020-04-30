mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 апреля 2020, 11:45

Published 30 апреля 2020, 11:45

Modified 17 октября 2022, 20:34

Updated 17 октября 2022, 20:34

В Башкирии поднимут зарплату пожарным и спасателям

В Башкирии поднимут зарплату пожарным и спасателям

30 апреля 2020, 11:45
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Глава Башкирии принял решение о повышении зарплаты в связи с праздничным днем.

Пресс-служба главы Башкирии Радия Хабирова опубликовала поздравление руководителя региона в честь празднования Дня пожарной охраны в России.

В тексте поздравления отмечается, что усилиями пожарных и спасателей в прошлом году были спасены более пяти тысяч человек. Хабиров в своей речи также отметил, что всегда будет чтить память тех, кто героически погиб в огне.

«Мы высоко чтим традиции этой мужественной профессии и стремимся во всём поддерживать противопожарную службу. В рамках реализации мероприятий Стратегии развития пожарно-спасательных сил построено четыре новых пожарных депо. Подразделения оснащены более 140 единицами специальной пожарной техники и оборудования. Понимая всю важность вашей работы, в этом году принято решение об увеличении заработной платы республиканских пожарных и спасателей», – проинформировал глава.

Радий Хабиров также пожелал всем крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов.

Материалы по теме
Специалисты разъяснили вопрос о зарплате в нерабочий период в РоссииДепутаты «Единой России» направят свои зарплаты в поддержку школьников
#Общество#Новости#Зарплаты#Повышение цен
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика