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В Башкирии спасатели рассказали о найденном чудом 21-летнем пропавшем парне

4 мая 2020, 11:29
Фото: Госкомитет по ЧС
Любовь к прогулкам в лесу чуть было не привела молодого человека к беде.

По информации Госкомитета по ЧС, к ним поступило сообщение о пропаже парня 2 мая. По информации спасателей, 21-летний парень пропал в Аскинском районе.

Молодой человек вышел 29 апреля из деревни Старокочкильдино и дошёл до села Урмиязы, когда решил отправиться обратно, но не рассчитал свои силы и заблудился.

Пропавшего искали несколько дней, в итоге помощь в поисках оказала местная жительница, которая обнаружила парня на берегу водоёма села Кубиязы Аскинского района. Найденный пропавший, по информации ведомства, в порядке, в медицинской помощи не нуждается.

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