В Башкирии спасатели рассказали о найденном чудом 21-летнем пропавшем парне

По информации Госкомитета по ЧС, к ним поступило сообщение о пропаже парня 2 мая. По информации спасателей, 21-летний парень пропал в Аскинском районе.
Молодой человек вышел 29 апреля из деревни Старокочкильдино и дошёл до села Урмиязы, когда решил отправиться обратно, но не рассчитал свои силы и заблудился.
Пропавшего искали несколько дней, в итоге помощь в поисках оказала местная жительница, которая обнаружила парня на берегу водоёма села Кубиязы Аскинского района. Найденный пропавший, по информации ведомства, в порядке, в медицинской помощи не нуждается.