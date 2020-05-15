В МЧС по Башкирии объявили штормовое предупреждение из-за ветра

Posted 15 мая 2020, 09:42
Published 15 мая 2020, 09:42
Modified 17 октября 2022, 20:44
Updated 17 октября 2022, 20:44
По информации ведомства, погода значительно ухудшится в республике 16 мая. В прогнозе сообщается о сильном ветре, заморозках и тумане.
В штормовом предупреждении сказано, что скорость ветра усилится до 17 метров в секунду, температура воздуха и почвы опустится до 0,-2°. Дополнительно информируют о тумане, видимость в котором составит от 500 до 100 метров.
В связи с ухудшившимися погодными условиями жителей региона просят соблюдать основные меры предосторожности – не находится рядом с рекламными щитами и деревьями, одеваться по погоде.