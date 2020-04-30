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Posted 30 апреля 2020, 09:16

Published 30 апреля 2020, 09:16

Modified 17 октября 2022, 20:34

Updated 17 октября 2022, 20:34

В МЧС снова опубликовали штормовое предупреждение об усиленном ветре

В МЧС снова опубликовали штормовое предупреждение об усиленном ветре

30 апреля 2020, 09:16
Фото: Медиахолдинг1Mi.
По прогнозу МЧС, в регионе ожидается резкое ухудшение погодных условий.

По информации спасателей, в регионе ожидается резкое усиление ветра до 18 метров в секунду. Прогноз актуален на 1 мая.

По информации МЧС, в республике жителям следует быть осторожными при усилении порывов ветра. В ведомстве сообщили, что при усилении ветра может быть обрушение крыш, рекламных конструкций, падению вещей с балконов.

Напомним, что за последние дни такое предупреждение было опубликовано уже не раз. Последние три дня скорость ветра периодически усиливалась до 22 метров в секунду. Обещали также пасмурную погоду, дожди и грозы.

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