В МЧС снова опубликовали штормовое предупреждение об усиленном ветре

Posted 30 апреля 2020, 09:16
Published 30 апреля 2020, 09:16
Modified 17 октября 2022, 20:34
Updated 17 октября 2022, 20:34
По информации спасателей, в регионе ожидается резкое усиление ветра до 18 метров в секунду. Прогноз актуален на 1 мая.
По информации МЧС, в республике жителям следует быть осторожными при усилении порывов ветра. В ведомстве сообщили, что при усилении ветра может быть обрушение крыш, рекламных конструкций, падению вещей с балконов.
Напомним, что за последние дни такое предупреждение было опубликовано уже не раз. Последние три дня скорость ветра периодически усиливалась до 22 метров в секунду. Обещали также пасмурную погоду, дожди и грозы.