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Posted 21 апреля 2020, 09:43

Published 21 апреля 2020, 09:43

Modified 17 октября 2022, 20:26

Updated 17 октября 2022, 20:26

МЧС: В Башкирии ожидается штормовое усиление ветра

МЧС: В Башкирии ожидается штормовое усиление ветра

21 апреля 2020, 09:43
Фото: Медиахолдинг1Mi.
На территории региона прогнозируются сильные порывы до 22 метров в секунду.

На территории республики обещают ухудшение погоды. Среди неблагоприятных условий спасатели прогнозируют дожди, облачную погоду и сильный ветер.

По прогнозу МЧС, скорость ветра составит от 9 до 14 метров в секунду, порыв днем могут достигать от 17 до 22 метров в секунду. Температура воздуха ночью +4,+9°, днем 7-12°.

В Уфе также ожидается облачная погода, дождь и ветер до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +5,+7°, днем 10-12°.

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