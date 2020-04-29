В Башкирии МЧС опубликовали штормовое предупреждение

Posted 29 апреля 2020, 09:16
Published 29 апреля 2020, 09:16
Modified 17 октября 2022, 20:33
Updated 17 октября 2022, 20:33
В МЧС ссылаются при прогнозе на данные Башгидрометцентра. По информации спасателей, в регионе ожидаются кратковременные дожди, грозы и усиленный ветер.
Скорость ветра, уточняется в сообщении, составит 9-14м/с, местами порывы 17-22м/с. Температура воздуха ночью 0,+5°, днем 10-15°, по югу до 20°.
Прогнозируется также и ухудшение видимости – на дорогах утром и ночью будет туман, видимость составит от 500 до 1000 метров.
«Если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям», – обратились к жителям региона в МЧС.