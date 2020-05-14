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Posted 14 мая 2020, 11:20

Published 14 мая 2020, 11:20

Modified 17 октября 2022, 20:43

Updated 17 октября 2022, 20:43

Минздрав Башкирии прокомментировал ситуацию с горевшими аппаратами ИВЛ

Минздрав Башкирии прокомментировал ситуацию с горевшими аппаратами ИВЛ

14 мая 2020, 11:20
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Об этом сообщил министр здравоохранения РБ Максим Забелин.

Напомним, аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) предположительно стали причиной пожаров в 50-й больнице им. Спасокукоцкого в Москве 9 мая и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге 12 мая. 12 мая стало известно, что оба аппарата были изготовлены на одном Уральском приборостроительном заводе.

— 24 апреля Минздрав РБ заключил аукцион на поставку 300 аппаратов искусственной вентиляции легких производства РФ «Авента-М». Вчера по решению Росздравнадзора эксплуатация данных аппаратов временно прекращена из-за случаев пожара в клиниках Москвы и Петербурга. Хотелось бы сообщить, что действительно такой контракт нами заключен, идут проверочные мероприятия, которые предусмотрены регламентами для оказания безопасности при работе с изделиями медицинского назначения, — отметил министр.

Максим Забелин подчеркнул, что пока ведомство не располагает информацией, что другие регионы расторгают контракты на поставку оборудования этого производителя, и заверил, что аппараты будут поставлены с гарантией и прошедшими необходимые условия безопасности и регламентами.

— В связи с этим оснований пересматривать контракт руководство республики пока не видит, — подчеркнул Максим Забелин.

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#Андрей Королев#Общество#Новости#Здравоохранение
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