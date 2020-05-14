Минздрав Башкирии прокомментировал ситуацию с горевшими аппаратами ИВЛ

— 24 апреля Минздрав РБ заключил аукцион на поставку 300 аппаратов искусственной вентиляции легких производства РФ «Авента-М». Вчера по решению Росздравнадзора эксплуатация данных аппаратов временно прекращена из-за случаев пожара в клиниках Москвы и Петербурга. Хотелось бы сообщить, что действительно такой контракт нами заключен, идут проверочные мероприятия, которые предусмотрены регламентами для оказания безопасности при работе с изделиями медицинского назначения, — отметил министр.