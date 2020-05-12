Курултай Башкирии поддержит бизнесменов, которые приняли на работу декретниц

Председатель Курултая Константин Толкачев сообщил, что зачастую женщин с детьми сложно устроиться на работу, а закон поможет защитить трудовые права женщин с детьми. Он считает, что норма положительно скажется на демографической ситуации, так как позволит зарабатывать и отцу, и матери.