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Posted 12 мая 2020, 08:13

Published 12 мая 2020, 08:13

Modified 17 октября 2022, 20:41

Updated 17 октября 2022, 20:41

Курултай Башкирии поддержит бизнесменов, которые приняли на работу декретниц

Курултай Башкирии поддержит бизнесменов, которые приняли на работу декретниц

12 мая 2020, 08:13
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В башкирском парламенте законопроект, защищающий декретниц, приняли в первом чтении.

В башкирском Курултае в первом чтении принят законопроект, которые направлен одновременно на защиту женщин, находящихся в декрете и решивших выйти на работу, а также на поддержку малого и среднего бизнеса.

Председатель Курултая Константин Толкачев сообщил, что зачастую женщин с детьми сложно устроиться на работу, а закон поможет защитить трудовые права женщин с детьми. Он считает, что норма положительно скажется на демографической ситуации, так как позволит зарабатывать и отцу, и матери.

В настоящий момент, по словам спикера, такие преференции предусмотрены законодательством для предпринимателей, которые принимают инвалидов, беженцев, пенсионеров, бомжей и выпускников детских домов.

Среди норм предпринимателям – финансовая поддержка в виде субсидий, помощь в выставках, конгрессах, ярмарках, помощь в межрегиональном сотрудничестве.

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