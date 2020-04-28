В Башкирии на поддержку бизнесменов направят 30 млрд рублей

Во втором пакете запланирована поддержка текстильного и швейного производств, оказания бытовых услуг, фото, типографских и копировальных услуг. Предлагается также снизить налог на имущество и размер платежей по патентной системе налогообложения, отсрочку по всем регулярным налогам дадут на полгода малым и средним предприятиям, осуществляющим перевозки пассажиров.