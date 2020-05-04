Все меры поддержки россиян в период пандемии объединили в новый сервис

Сервис доступен на официальном сайте правительства и включает в себя примерно восемьдесят разного рода мер, классифицируемых по категориям получателей и сферам деятельности. При этом каждый раздел содержит полноценную информацию о реализуемой мере - сроках, схеме получения, ссылках на документы и электронные сервисы профильных госведомств. Так, для онлайн-регистрации на бирже труда нужно просто кликнуть на соответствующий раздел «Зарегистрироваться на trudvsem.ru» и следовать подсказкам системы. Чтобы оформить субсидию, предназначенную для малого и среднего бизнеса, можно прямо со страницы сервиса перейти в личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы.