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В Башкирии количество заболевших коронавирусом за сутки резко снизилось

5 мая 2020, 08:00
Фото: Артур Салимов. / Mkset.ru
За последние сутки в России выявлено 10 102 новых случая коронавируса в 83 регионах.

Таковы данные оперативного штаба Москвы. В республике за сутки 34 гражданам был поставлен диагноз «новая коронавирусная инфекция», в то время как вчера добавились 80 подтвержденных случаев. Таким образом, общее количество заболевших достигло отметки в 1136 человек. По-прежнему сообщается о 14 смертях за весь период наблюдения за опасной инфекцией в регионе, вылечились 255 человек.

Всего в стране за последние сутки в России выявлено 10 102 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 49,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 95 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 1770 человек.

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