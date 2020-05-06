Коронавирус «помог»: скончался популярный марийский артист, любимец уфимской публики

«Первая наша встреча с Артуром произошла 19 февраля 2015 года. Тогда мы организовали сразу две марийские дискотеки в Уфе и Бирске. Встретил Артура на вокзале, тогда помню мне показалось, что он слегка смущается, был немногословен… Но стоило ему вечером выйти на сцену — Артур преобразился, в глазах появился блеск. Зал забитый до отказа ликовал, ведь это было первое выступление Артура Ефремова в Уфе. К слову, на следующий день в Бирске мы вынуждены были ограничить вход, т. к. в зале ресторана «Аврора» не хватило мест для всех пришедших на дискотеку. Таков был дебют Артура в Башкирии. Затем было немало концертов и дискотек, и что всегда подкупало в Артуре — это его чувство юмора и безграничный позитив! Он всегда говорил мне, без конца переживающему за успех каждого мероприятия: «Виталя, не переживай, концерт пройдёт на высшем уровне! Иначе быть не может».