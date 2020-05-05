«Все равно гуляют»: в минздраве Башкирии объяснили рост заболевших коронавирусом

По ее словам, это связано с «недостаточным соблюдением режима самоизоляции».
«Все равно люди встречаются, видятся. Мы же все это видим. Сейчас, уверены, будут заражения на местах работы. Оно и понятно – республика не может не работать, люди вынуждены ходить на работу. Но это наша новая зона риска. На местах работ будет заболеваемость, это очевидно», - прокомментировала Ирина Кононова.
Согласно данным министерства здравоохранения республики, в Башкирии на период 5 мая зарегистрировано 1136 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки – плюс 34 подтвержденных результатов COVID-19.
Однако, несмотря на это, по данным минздрава Башкирии, республика все еще не вышла на эпидемиологическое плато заболевания, когда рост заболевших перестает расти и начинается сводиться к нулю.