«Все равно гуляют»: в минздраве Башкирии объяснили рост заболевших коронавирусом

«Все равно люди встречаются, видятся. Мы же все это видим. Сейчас, уверены, будут заражения на местах работы. Оно и понятно – республика не может не работать, люди вынуждены ходить на работу. Но это наша новая зона риска. На местах работ будет заболеваемость, это очевидно», - прокомментировала Ирина Кононова.